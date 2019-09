'Meer bedreigingen na actie blokkeerfriezen'

Volgens Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zijn de bedreigingen richting de actiegroep na de A7-blokkade verdrievoudigd. Dit zei hij woensdag in het gerechtshof in Leeuwarden.

KOZP maakte 18 november 2017 deel uit van de anti-Zwarte Pietdemonstranten die op de snelweg bij Joure werden tegengehouden. Zij konden zo niet naar de landelijke intocht in Dokkum. De rechtbank gaf vorig jaar aan 34 blokkeerfriezen een taakstraf. Vijftien legden zich daar niet bij neer. Woensdag was de tweede dag van het hoger beroep. KOZP had spreekrecht gekregen. Afriyie en andere KOZP-leden waren via een zijdeur binnengekomen.

De blokkeerfriezen stellen dat een langzaamaanactie was beoogd. Onzin, vindt KOZP. Boegbeeld Jenny Douwes was volgens KOZP nauw betrokken bij de versperring. Zij ontkende dit dinsdag. KOZP wil dat de blokkeerfriezen een workshop gaan volgen over Zwarte Piet en racisme, naast een taakstraf. Verder werd een materiële schadevergoeding van bijna 500 euro gevorderd. "Ik hoop dat uw uitspraak een signaal is voor iedereen die voor eigen rechter wil spelen", aldus Afriyie.

Donderdag komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.