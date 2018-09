Meer automobilisten met drugs op achter het stuur aangehouden

Sinds de speekseltest in juli 2017 is ingevoerd zijn 1250 automobilisten betrapt met drugs op achter het stuur. In bijna de helft van alle gevallen hadden de chauffeurs meerdere soorten drugs gebruikt of een combinatie van alcohol en drugs. Dat meldt het openbaar ministerie.

Als iemand meerdere soorten verdovende middelen heeft gebruikt, dan wordt de kans op een ongeluk flink groter, zo blijkt uit onderzoek. Daarom krijgen die mensen ook hogere straffen van de rechter. Bij een combinatie van drugs wordt vaak een taakstraf opgelegd, anders een hoge boete (850 euro) en een half jaar rijontzegging.

Ongeveer 60 procent van iedereen die werd gepakt is tussen de 18 en 30 jaar. De meeste mensen die zijn aangehouden hadden wiet gerookt, gevolgd door mensen die amfetamine hadden gebruikt en cocaïne hadden gesnoven.

Tot nu toe zijn er ongeveer 250 zaken voor de rechter gekomen. Honderd zaken zijn afgelegd wegens onvoldoende bewijs. Vijf mensen werden vrijgesproken. In deze groep automobilisten was de hoogste opgelegde straf 21 dagen onvoorwaardelijke celstraf.

Het OM en de politie zeggen het zorgwekkend te vinden dat zoveel mensen onder invloed van drugs zich in het verkeer begeven en zijn blij met de speekseltest. Het komende jaar wordt het aantal tests waarschijnlijk verdubbeld.