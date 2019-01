Meer auto’s weginspecteurs aangereden

In 2018 zijn 18 auto’s van weginspecteurs aangereden terwijl zij een incident aan het afhandelen waren. Dat zijn er zes meer dan een jaar eerder. Rijkswaterstaat spreekt van een zorgelijke ontwikkeling en roept weggebruikers op altijd alert te zijn. De dienst benadrukt dat een rood kruis boven de weg er nooit voor niets staat.

Het negeren van rode kruizen is al langer een probleem. Daarom zijn er op bijna veertig plekken langs de wegen borden neergezet met de tekst ‘Bij rood kruis: rijstrook DICHT’. Ook controleert de politie er scherp op en hebben vijftig weginspecteurs de bevoegdheid gekregen om boetes uit te delen voor het negeren van een rood kruis. In 2018 werd daarvoor een recordaantal van 1500 boetes uitgeschreven, 40 procent meer dan in 2017. De boete bedraagt 230 euro.