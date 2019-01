Meer asielkinderen verdwijnen uit opvang

Vorig jaar zijn 360 asielzoekers verdwenen uit opvanglocaties voor gezinnen, onder wie 210 minderjarigen. Dat is een toename van 20 procent ten opzichte van 2017. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt deze cijfers, na berichtgeving door de Volkskrant.

Volgens Martine Goeman, jurist bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children, gaan deze mensen er vandoor omdat ze bang zijn te worden uitgezet. „De angst voor detentie en uitzetting is zo groot dat gezinnen de illegaliteit verkiezen boven terugkeer naar het land van herkomst, waar ze geen perspectief hebben”, zegt ze in de krant.

De woordvoerder van het COA kan dat niet bevestigen. „Dit zijn de kale cijfers. Het gaat om personen die zich twee weken lang niet hebben gemeld. In theorie kan het zijn dat ze daarna alsnog opduiken, maar dat zit niet verwerkt in deze cijfers.”