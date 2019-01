Meer asielkinderen kiezen voor illegaliteit

In een poging uitzetting naar het land van herkomst te voorkomen zijn vorig jaar 360 asielzoekers, onder wie 210 minderjarigen, uit de opvanglocaties voor gezinnen verdwenen. Dat is een toename van 20 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de Volkskrant laten weten.

In 2017 ‘verdwenen’ nog 330 asielzoekers, onder wie 170 minderjarigen. De stijging springt extra in het oog omdat de bezetting in de zes Nederlandse gezinslocaties, die sober onderdak bieden aan uitgeprocedeerde gezinnen, afnam van 1770 naar 1300 bewoners.

,,De angst voor detentie en uitzetting is zo groot dat gezinnen de illegaliteit verkiezen boven terugkeer naar het land van herkomst, waar ze geen perspectief hebben'', zegt Martine Goeman, jurist bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children.