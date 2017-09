„Meer allochtone aspiranten bij politie”

De afgelopen jaren zijn meer allochtonen begonnen aan een opleiding binnen de politie. Dat stelt de politie zaterdag in reactie op een artikel in het AD. Die krant schrijft op basis van een onderzoek dat de meeste allochtone jongeren niets voelen voor een baan bij de politie.

Uit het onderzoek door Motivaction in opdracht van de politie blijkt dat ze vrezen voor discriminatie, ongepaste grapjes op de werkvloer en afkeurende reacties van familie. Vooral Marokkanen en Antillianen willen geen agent worden.

De politie bevestigt het onderzoek, de conclusies en het imagoprobleem maar stelt daartegenover dat er inmiddels flinke stappen zijn gezet om het imago als werkgever bij deze en andere doelgroepen te verbeteren. „Het percentage aspiranten met een migratieachtergrond is gestegen van 10 procent in 2013 naar ruim 19 procent in 2016. In 2017 zet die stijgende lijn zich door.”