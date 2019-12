Meer agenten krijgen ontslag om integriteit

Vorig jaar hebben 134 agenten voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslag gekregen wegens schending van de integriteit van de politie. Dat zijn er tien meer dan in 2017 en vier meer dan in 2016.

De 67 onvoorwaardelijke ontslagen zijn duidelijk hoger dan in 2017 (48). In 2016 waren het er 70, blijkt uit cijfers van de politie.

De meeste disciplinaire ontslagen, al dan niet voorwaardelijk, werden gegeven voor overtreding van de norm in de privésfeer (51). Voor het lekken, misbruiken of achterhouden van informatie werden 28 agenten bestraft.

De politie wil transparant zijn over de schending van integriteit binnen de eigen gelederen. „Het geweldsmonopolie, de handhaving van de regels en de mogelijkheid om mensen hun vrijheid te ontnemen, scheppen extra verantwoordelijkheid. De politie en haar medewerkers moeten het goede voorbeeld geven.”