„Meer aanhoudingen om drugs door speekseltest”

Sinds de speekseltest in juli 2017 is ingevoerd zijn 1250 automobilisten betrapt met drugs op achter het stuur. In bijna de helft van alle gevallen hadden de chauffeurs meerdere soorten drugs gebruikt of alcohol en drugs gebruikt. Dat schrijven het AD en de NOS op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie.

Samen met de speekseltest is ook voor elke stof een maximale hoeveelheid die iemand in het bloed mag hebben ingesteld.

Als iemand meerdere soorten verdovende middelen heeft gebruikt, dan wordt de kans op een ongeluk flink groter, zegt een verkeersofficier van het OM in het AD. Daarom krijgen die mensen ook hogere straffen van de rechter. Bij een combinatie van drugs, wordt vaak een taakstraf opgelegd, anders vaak een hoge boeten en rijontzegging.

Tot nu toe zijn er ongeveer 250 zaken voor de rechter gekomen. De andere mensen wachten nog op een zitting. Volgens het AD waren veel mensen verbaasd dat de middelen de ochtend na een feestje nog in hun bloed zaten.

Ongeveer 60 procent van iedereen die wordt gepakt is tussen de 18 en 30 jaar. De meeste mensen die zijn aangehouden hadden wiet gerookt, gevolgd door mensen die amfetamine hadden gebruikt en cocaïne hadden gesnoven.

Het komende jaar wordt het aantal tests waarschijnlijk verdubbeld.