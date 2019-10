Meer aanhoudingen na schietpartij Veldhoven

De politie heeft nog eens twee verdachten aangehouden wegens betrokkenheid bij de schietpartij in Veldhoven van zondag. Eerder werden al vijf anderen opgepakt.

Zeker twee auto’s achtervolgden elkaar zondagavond op de Houtwal in de richting van Veldhoven. Daarbij werden schoten gelost. Op de Traverse reden de auto’s op elkaar in. Meerdere mensen zouden vervolgens zijn weggevlucht. Agenten troffen een gewonde man aan. Later vond de politie een tweede gewonde in een stilstaande auto. Drie mannen meldden zich korte tijd daarna op het politiebureau. Een van hen had een schotwond. Alle vijf werden gearresteerd.

De aangehouden verdachten zijn vier mannen uit Veghel (27, 33, 43 en 43 jaar) en drie mannen uit Veldhoven (20, 21 en 55 jaar).

De politie doet nog verder onderzoek naar het incident en sluit meer aanhouding niet uit.