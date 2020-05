Meer aanhoudingen in drugsnetwerk Helmond

De politie in Helmond heeft nog drie mannen aangehouden die vermoedelijk deel uitmaken van een netwerk dat handelt in harddrugs. Het betreft Helmonders van 18, 25 en 28 jaar oud. Bij de 28-jarige man werd in zijn woning drugs aangetroffen.

De aangehouden mannen behoren volgens de politie tot het netwerk dat voor een groot deel verantwoordelijk is voor het dealen in de binnenstad van Helmond en daarbuiten. Agenten arresteerden vrijdagochtend al drie mannen van 24, 25 en 35 jaar oud in hun woning. Alle zes verdachten zitten vast. Politie en Openbaar Ministerie doen verder onderzoek.

De politie merkte eind vorig jaar dat het dealen in Helmond zichtbaar toenam en begon begin dit jaar onder leiding van het OM een intensief opsporingsonderzoek. Het leidde eerder al tot de aanhouding van een tiental straatdealers.