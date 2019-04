„Meer aandacht voor stakingen tegen bezetter”

Honderdduizenden Nederlanders legden in april en mei 1943 het werk neer uit protest tegen de Duitse bezetter. Een nieuwe stichting wil voorkomen dat deze stakinggolf, die wordt beschouwd als een keerpunt in de bezettingsjaren, in de vergetelheid raakt. „We willen recht doen aan de moed van zeer velen”, legt voorzitter Brita Röhl van de stichting uit.

De stakingen begonnen op 29 april bij de machinefabriek van Stork in Hengelo en breidden zich snel uit naar het noorden, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De Duitsers sloegen hard terug: om de stakingen de kop in te drukken executeerden ze bijna tweehonderd mensen zonder enige vorm van proces.

Directe aanleiding voor de stakingsgolf was de oproep van de Duitse bevelhebber in Nederland, generaal Friedrich Christiansen, aan bijna 300.000 militairen van het voormalige Nederlandse leger. Ze moesten zich melden voor werk in Duitsland. Uiteindelijk kwam van dat plan weinig terecht.

Volgens de stichting, die vrijdag officieel wordt opgericht, heeft het massale geweldloze verzet nooit de aandacht gekregen die het verdient. Voorzitter Röhl vermoedt dat dit komt doordat het zwaartepunt buiten de Randstad lag. De organisatie gaat zich onder meer richten op voorlichting en onderzoek.