Meer aandacht voor psychische problemen op Blue Monday

De feestdagen zitten erop, goede voornemens zijn mislukt en het werk is weer begonnen: volgens de Britse psycholoog Cliff Arnall zijn dit de ingredi├źnten voor de meest deprimerende dag van het jaar: Blue Monday.

De theorie├źn van Arnall zijn niet onomstreden, maar toch gaan media flink aan de haal met het fenomeen. Ook is er meer aandacht voor de ongeveer 800.000 Nederlanders die jaarlijks kampen met een stemmingsstoornis.

Daarom zijn er maandag verschillende evenementen om aandacht te vragen voor het onderwerp. Zo is er een depressiegala, een initiatief van psychiaters Bram Bakker en Esther van Fenema, om depressie op de werkvloer op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Verder is er een Blue Monday Run: hardlopen in 32 Nederlandse gemeenten voor en door mensen met depressie. Hiermee wordt geld opgehaald voor het ondersteunen van mensen met psychische problemen.