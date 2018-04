Meekijken met veteraan op missie

Vanaf 24 april is via een interactieve installatie te zien wat veteranen op missie eigenlijk doen. Deze Veterans’ View wordt de komende jaren ingezet in bijvoorbeeld gemeentehuizen en scholen om verhalen te delen, maar ook om meer waardering te kweken voor de veteraan.

Zo deelt Manja Blok haar ervaringen als F-16-piloot in Bosnië, neemt Roy Schuurmans de bezoeker mee naar Rwanda in 1994 en vertelt Elie Schilt over zijn missie naar Korea in de jaren vijftig. De kijker kan zo zien wat de veteranen hebben meegemaakt. De installatie staat tot eind mei op De Basis in Doorn en verhuist dan naar het Stadhuis in Den Haag.

Veterans’ View is gemaakt in opdracht van het Nationaal Comité́ Veteranendag. Voorzitter Boele Staal: „Deze opstelling helpt ons om op een eigentijdse en opvallende manier de belangrijke verhalen van veteranen ruimer bekend te stellen bij het algemeen publiek.” De installatie gaat later naar openbare ruimten, zoals scholen of musea of overheidsgebouwen.

Het Nationaal Comité Veteranendag onthult de opstelling op 24 april, samen met zijn hoofdpartner het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).