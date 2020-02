Meekijken met het liefdesleven van vogels

Vogelbescherming Nederland zet volgende week zondag de camera’s weer aan bij nesten van diverse vogelsoorten. Maandenlang kunnen vogelliefhebbers via webcams meekijken naar het liefdesleven van onder meer de ooievaar, de steenuil en de slechtvalk. Volgens de Vogelbescherming zijn via Beleef de Lente dit jaar minimaal twaalf vogelsoorten te zien.

Beleef de Lente trekt elk jaar rond de 900.000 kijkers, zegt de Vogelbescherming. Een groot deel kijkt zelfs elke dag mee in de nesten van broedende vogelpaartjes. Een grote publiekslieveling is de zeearend. Het nest dat deze grote vogel wil gebruiken heeft echter ook de voorkeur van een havik en een buizerd. De webcam laat zien welke vogel het nest zal gaan bewonen.

Nieuw is dit jaar een camera bij een tuinvijver in een bos. Hier komen soorten als merels en koolmezen drinken en badderen. Bij elke vogelsoort legt een deskundige via een weblog uit wat er in en rond de broedplaats gebeurt. De camera’s blijven aan totdat de jonge vogels in de nesten gaan uitvliegen.