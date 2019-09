‘Meedoen aan Klimaatstaking? Neem vrije dag’

Werknemers die vrijdag willen meedoen aan de wereldwijde Klimaatstaking, kunnen zich niet beroepen op het stakingsrecht. Zowel werkgevers als vakbond FNV beschouwen de acties niet als een ‘gewone’ staking en raden deelnemers aan een vrije dag te nemen. Zwaartepunt van de actiedag in ons land is een demonstratieve optocht rondom het Binnenhof in Den Haag.

„We moeten misschien het woord staking niet al te letterlijk nemen”, zegt een woordvoerder van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). „In een vrij land mag iedereen actievoeren. Maar een staking draait om vraagstukken tussen werkgever en werknemer. Dat is hier niet aan de hand. Wij denken dat mensen die willen staken er verstandig aan doen om vrije dag op te nemen.”

De initiatiefnemers van de acties zijn zich ervan bewust dat werknemers die zonder toestemming het werk neerleggen om actie te voeren in de problemen kunnen komen met hun werkgever. „Het beste zou zijn om jouw bedrijf of organisatie aan boord te krijgen voor de staking”, zeggen de activistische organisaties die de protesten in Nederland organiseren.

„Het is wel de bedoeling dat mensen echt gaan staken”, zegt een woordvoerster van Fossielvrij Nederland, een van de vijf organisaties achter het protest in ons land. „Als je in de problemen komt op je werk, kun je beter een vrije dag nemen. Maar ga vooral het gesprek over klimaatverandering aan op je werk, dat is superbelangrijk”, zegt ze. „En als je met een grotere groep gaat, wordt het voor een bedrijf wel heel moeilijk om iedereen te ontslaan.”

Vakbond FNV steunt de acties en doet ook mee aan de demonstratie in Den Haag. „Je hebt niets aan een goede baan als je geen leefbare planeet hebt om op te wonen”, zegt de bond. Het woord staking gebruikt FNV zelf niet. „Wij beschouwen het als actievoeren, niet als officiële staking”, zegt een woordvoerster. Ook zij wijst erop dat het stakingsrecht alleen geldig is als er een geschil is over arbeidsvoorwaarden.

Diverse bedrijven, maatschappelijke organisaties en scholen sluiten hun deuren om mee te doen, van een winkelketen die zich toelegt op duurzame cosmetica tot milieuorganisaties als Greenpeace en Milieudefensie. Zo’n honderd ‘Musicians for Future’ spelen tijdens de actiedag orkestrale arrangementen van protestsongs om hun zorgen over klimaatverandering te uiten.