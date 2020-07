Medische studenten in Rotterdam besmet

ROTTERDAM ANP). Onder de Rotterdamse studenten die besmet zijn met het coronavirus zijn er die studeren aan de medische faculteit van de Erasmus Universiteit. Het Erasmus Medisch Centrum bevestigt een bericht daarover van omroep Rijnmond.

Om hoeveel studenten het gaat en of ze eventueel in contact zijn geweest met kwetsbare mensen, is nog niet duidelijk. De GGD doet nog onderzoek, benadrukt het MC.

Het Erasmus Magazine zegt dat een beachvolleybaltoernooi van de Medische Faculteitsvereniging Rotterdam (MFVR) een van de besmettingsbronnen onder Rotterdamse studenten moet zijn geweest. Dat zou op te maken zijn uit een e-mail van het bestuur aan zijn leden, die in handen is van het magazine. „Wij hebben als bestuur vandaag vernomen dat een aantal leden dat zaterdag bij het beachvolleybaltoernooi is geweest positief getest is op Covid-19”, citeert het magazine uit de e-mail.

Begin deze week bleek dat tien tot twintig besmettingen onder studenten hebben plaatsgehad als gevolg van bijeenkomsten. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam had dinsdag een gesprek met de voorzitters van de studentenverenigingen in zijn stad naar aanleiding daarvan.

Daarin is volgens een woordvoerder van de burgemeester „nogmaals benadrukt dat het virus niet met vakantie is en dat daarom iedereen de hygiënemaatregelen in acht moet nemen en dat je - als je klachten hebt - je moet laten testen. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.”

Het gesprek was volgens de woordvoerder „constructief”: „De voorzitters deelden de zorgen van de burgemeester en zien ook onder studenten de urgentie voor het naleven van de afspraken verslappen. Ook hebben zij toegezegd dat zij - naast alles wat zij al deden - er opnieuw alles aan te zullen doen om de risico’s op besmetting met het virus zo klein mogelijk te houden.”

Ook is afgesproken om samen met vertegenwoordigers van studentenverenigingen een campagne uit te denken met voorlichting voor de studenten.

Rotterdam is momenteel koploper als het gaat om het aantal coronabesmettingen in Nederland.