Medische apparatuur IJsselmeerziekenhuizen onder de hamer

De inboedel van de IJsselmeerziekenhuizen gaat onder de hamer. Veilinghuis Troostwijk in Amersfoort is gestart met de verkoop van meubilair en apparatuur.

De veiling zal gefaseerd verlopen, legt veiling Teun van Leeuwen van Troostwijk woensdagmorgen uit. „De röntgen- en MRI-apparatuur vanuit de vestiging in Lelystad staan nu online. In maart komt daar een partij ziekenhuisbedden en ander meubilair bij vanuit Emmeloord: een stuk of twintig bedden, vijf echoapparaten en couveuses.”

Potentiële kopers kunnen online bieden op de spullen. Vooral andere ziekenhuizen blijken geïnteresseerd, meldt Van Leeuwen. „Er zijn veel bieders vanuit het buitenland. In Nederland kiezen de ziekenhuizen liever voor nieuwe spullen.” Volgens de veilingmeester is de tweedehands apparatuur echter nog in een prima staat. „Alles is tot het laatst toe gebruikt door de IJsselmeerziekenhuizen.”

De prijzen variëren: is het openingsbod voor een ziekenhuisbed 10 euro, de MRI-scanner gaat niet voor minder dan 10.000 euro van de hand.

Afgelopen week waren er op afspraak kijkersdagen in de vestiging in Amersfoort. Als de partij uit Emmeloord arriveert, is er een openbare kijkersdag op 1 maart. „Iedereen mag dan komen”, zegt Van Leeuwen.

Aan het bieden op de medische inboedel zit een risico: de hoogste bieder moet de spullen ook komen ophalen. „We zijn niet zo vrijblijvend als bijvoorbeeld Marktplaats. We hebben serieuze kopers, dus dit levert eigenlijk nooit problemen op.”