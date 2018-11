Medisch bedrijf verdacht van omkoping artsen

Opsporingsdienst FIOD verdenkt een Nederlandse onderneming, die hulpmiddelen in de medische sector levert, van omkoping van artsen. Het bedrijf kon de hulpmiddelen daardoor leveren aan ziekenhuizen waar de artsen werken, is het vermoeden.

De FIOD heeft dinsdag een inval gedaan in een bedrijfspand in het midden van Nederland, zo meldt de dienst donderdag. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. De onderneming wordt verdacht van omkoping en valsheid in geschrift. Om welk bedrijf het precies gaat, zegt het Anti Corruptie Centrum (ACC) van de FIOD niet, ook niet of er verdachten zijn aangehouden.