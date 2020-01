Medicijntekorten in 2019 nagenoeg verdubbeld

Het aantal keren dat een medicijn in Nederland tijdelijk of definitief niet leverbaar was, is vorig jaar bijna verdubbeld. Het aantal meldingen over tekorten liep vorig jaar op naar 1492 tegenover 769 in 2018, meldt KNMP Farmanco op basis van eigen onderzoek.

„Het zijn duidelijke cijfers. Patiënten, apothekers en andere zorgverleners hebben hier dagelijks enorme hinder van”, zegt voorzitter Aris Prins van de apothekersorganisatie KNMP.

In het oog springende tekorten in 2019 waren onder meer crèmes, zalven en lotions voor huidaandoeningen, bloeddrukverlagers en geneesmiddelen voor behandeling van maagklachten. De oplopende tekorten komen onder meer door problemen met productie, distributie en kwaliteit. Ook economische redenen kunnen een rol spelen. Zodra de productie na een tekort weer op gang komt, staat Nederland achteraan de rij. Door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal is Nederland geen aantrekkelijk afzetgebied.

Volgens de KNMP stijgen de tekorten al sinds 2010.