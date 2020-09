Medici en oud-patiënten slaan alarm over sepsis

Coronapatiënten die ernstig ziek worden na een besmetting, blijken geregeld ook sepsis te hebben. Maar ook een andere besmetting met een virus, een bacterie, een schimmel of een andere ziektekiem kan zorgen voor sepsis. Sepsis is de belangrijkste doodsoorzaak op ic-afdelingen, maar de aandoening is maar bij een op de drie Nederlanders bekend. Daarom hebben sepsis-experts uit verschillende ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid samen met oud-patiënten de Stichting SepsisNet Nederland opgericht.

Sepsis is in de volksmond bekend als bloedvergiftiging. Het is een ernstig ontregelde afweerreactie van het lichaam op een ziekteverwekker zoals een virus of een bacterie. Door die reactie vermindert de functie van de organen. In Nederland lopen jaarlijks ongeveer 35.000 patiënten sepsis op. Zo’n tienduizend patiënten komen op de intensive care terecht. Wie geneest houdt lang fysieke en mentale klachten, waaraan een deel van de patiënten alsnog overlijdt, zegt intensivist Peter Pickkers van het Radboudumc in Nijmegen, voorzitter van SepsisNet Nederland. Zo komen benauwdheid en concentratieproblemen veel voor, terwijl de kans op een nieuwe infectie ook veel groter is.

Volgens Pickkers herkennen veel patiënten de symptomen van sepsis niet, terwijl snelle behandeling essentieel is. SepsisNet Nederland wil daar wat aan doen. „De aandoening veroorzaakt per jaar meer doden dan borstkanker, prostaatkanker en verkeersongevallen bij elkaar. Wie een infectie heeft moet daarom alert zijn op versnelde ademhaling of hartslag, afwijkende temperatuur, verwardheid of sufheid samen met een ernstig grieperig gevoel.” Baby’s en jonge kinderen, ouderen en mensen met chronische ziekten of een verminderde afweer lopen het meeste risico.

Aan SepsisNet Nederland werken het Radboudumc, UMC Groningen, UMC Utrecht en ziekenhuis Gelderse Vallei mee. Op de website sepsisnet.nl is vanaf vrijdag meer informatie te vinden. Zondag is het Wereld Sepsis Dag.