Mediator van CU-huize aan het roer in Heerde

Heerde wil Jacqueline Koops-Scheele (48) als nieuwe burgemeester. De ChristenUnie-politica is ingenomen met de voordracht. „Het ambt staat me op het lijf geschreven.”

Het verlossende telefoontje kwam maandagavond, na een besloten raadsvergadering in Heerde. Uit de dubbele voordracht voor een nieuwe burgemeester werd Koops gekozen. „De hele dag heb ik in spanning gezeten”, vertelt de CU-politica. „Toen ik het bericht hoorde, deed ik een rondedansje.” De voordracht zal worden aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken om de benoeming definitief te maken. Koops zal naar verwachting op 1 februari 2019 aantreden als burgemeester.

Ze heeft er „heel veel zin in”, vertelt de politica dinsdagochtend vanuit de auto op weg naar haar nieuwe gemeente. Eerst naar een afspraak bij de makelaar: „We willen er zo snel mogelijk gaan wonen.” Daarna wacht de kennismaking met de gemeente.

U was eerder wethouder in Amstelveen en Stichtse Vecht. Is de stap naar het burgemeesterschap groot?

„Dat vermoed ik niet, er zijn veel overeenkomsten. Het is een mooie functie, die me op het lijf geschreven staat. Dat zeggen ook mensen die me kennen.”

Waarom denkt u dat?

„Heerde zocht een verbinder als burgemeester. Dat past bij mij: om de inwoners te kennen, te weten wat er speelt, en te zorgen voor een gezamenlijke stip op de horizon. Eerder heb ik gewerkt als mediator. Uit dat werk kan ik veel gebruiken, zoals ervoor zorgen dat relaties goed blijven en gezamenlijk tot oplossingen komen. Ik hoop niet dat er veel conflicten zullen zijn, maar als ze er zijn, heb ik de vaardigheden in huis om ermee om te gaan.”

Wat weet u al van Heerde?

„Het is een mooie gemeente, mensen zijn er betrokken op elkaar. Het sociaal-christelijke karakter past bij mij. En Heerde is groen en gezond, het ligt prachtig op de Veluwe.” Lachend: „Heel anders dan waar we nu wonen: in Amstelveen, tegen Schiphol aan.”

Amstelveen is heel anders dan een gemeente op de Veluwe. Verwacht u grote verschillen?

„Amstelveen is echt stedelijk, maar Stichtse Vecht, waar ik drie jaar als wethouder heb gewerkt, lijkt meer op Heerde. Ik verwacht geen grote verschillen; misschien is het leven in Heerde wat minder gehaast.”

Hoe gaat Heerde merken dat het een ChristenUnie-burgemeester krijgt?

„Ik hoop een burgemeester te worden van alle partijen. Dat is voor mij ook een uitdaging, tot nu toe ben ik altijd CU-raadslid of -wethouder geweest. Het is een groot goed om boven de partijen te staan. Ik ga me niet profileren als CU-burgemeester. Hooguit klinkt mijn christen-zijn door in kleine elementen; ik zal het niet onder stoelen of banken steken.”

Kinderen

Vorig jaar verloor Koops haar echtgenoot na een ernstige ziekte. Ze bleef achter met twee jonge kinderen, een zoon van zeven en een dochter van vijf. Het drukke burgemeesterschap combineren met het gezin is een uitdaging, vertelt ze. „Maar ik heb er alle vertrouwen in, de kinderen doen het goed. We zoeken in Heerde nog een oppas.”

Hoe reageerden de kinderen op het nieuws?

„Daar was ik wel een beetje benauwd voor, ze moeten naar een nieuwe school. Maar ze waren er heel blij mee. Mijn zoon snapt het al wat beter en is trots op de leuke functie die zijn moeder krijgt. We hebben samen al gekeken naar een mooi huis in Heerde.”