Mediacircus ontpopt zich bij rechtbank Schiphol voor MH17-proces

Bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol hebben zich maandagochtend vroeg de eerste media verzameld voor de eerste dag van het proces rond het neerhalen van vlucht MH17. In alle vroegte stonden er al meerdere satellietwagens uit binnen- en buitenland voor de deur opgesteld.

Ook wachten er al wat journalisten voor de –nog gesloten– deur van het speciaal ingerichte perscentrum in een gebouw naast het Justitieel Complex Schiphol.

Het proces heeft grote belangstelling van media vanuit de hele wereld. Meer dan vierhonderd journalisten uit meer dan twintig landen hebben zich aangemeld om de zaak te volgen. In de zittingszaal is plek voor een handjevol pers. De rest kan de zittingen in het perscentrum volgen. De journalisten komen uit onder meer Nederland, Duitsland, Australië, Rusland, de Verenigde Staten, Oekraïne, Maleisië, Zweden, Zuid-Afrika, België en Canada.

Het vliegtuig met het vluchtnummer MH17 van luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven oostelijk Oekraïne met een zogeheten Buk-raket uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Verdachten in het proces zijn drie Russen en een Oekraïner. Zij zijn er waarschijnlijk niet bij.