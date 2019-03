Media: veel reportages, weinig nieuwe feiten

Alle kranten in Nederland besteden veel pagina’s aan de dodelijke schietpartij in Utrecht. Er zijn vooral reportages uit de wijk, reconstructies en interviews met deskundigen over bijvoorbeeld de communicatie na de aanslag. Vrijwel overal wordt de vraag gesteld: Was het wel een aanslag? En hebben de autoriteiten niet te snel het predicaat terreur aan de schietpartij gegeven.

De Telegraaf schrijft dat er in het handgeschreven briefje dat in rode Clio is gevonden het woord Allah stond. „Mogelijk gaf dit briefje doorslag om van terreur uit te gaan”, zegt terreurdeskundige Edwin Bakker.

Het AD zoomt in op het criminele verleden van Gökmen T. „Een doorgesnoven gek, een drugsdealer en een instabiel figuur van wie je een schietpartij als vanochtend had kunnen verwachten. Zo omschrijven bekenden de 37-jarige Gökmen Tanis uit Utrecht. Tanis heeft een uitgebreid strafblad en is een bekende van de politie. Een van zijn broers zou bekend zijn bij inlichtingendienst AIVD.”

Trouw legt uit hoe de Dienst Speciale Interventies te werk gaat en waarom Nederland zo min mogelijk militairen wil inzetten bij dit soort situaties. De Volkskrant probeert de gebeurtenissen in Utrecht te vervatten in een lang reconstructie, maar laat ook deskundigen hun mening geven over de communicatie. „De grootste fout die je kunt maken, is je mond houden”, citeert de krant hoogleraar Mark Deuze.

Ook in het buitenland is er veel aandacht voor de schietpartij. Het Duitse persbureau DPA citeert het Turkse persbureau Anadolu dat schrijft dat Gökman het gemunt had op een vrouwelijke slachtoffer vanwege een familiezaak.

De Belgische krant Het Laatste Nieuws schetst een beeld van de slachtoffers die ook met voornaam worden genoemd. De grootste krant van Duitsland, Bild, weet het zeker: het derde slachtoffer is een familielid, mogelijk een tante van Gökman. De BBC opent de website ook met de schietpartij en laat het verhaal vooral vertellen door getuigen. BBC Turkish schrijft op basis van anonieme bronnen dat Gökmen in de Russische republiek Tsjetsjenië heeft gevochten.

En zelfs The New York Time heeft een flink verhaal waarin wordt gesproken van een moslimwijk waar de aanslag plaatsvond. Ook in deze krant wordt aangehaald dat er mogelijk een familielid het doelwit was van de schietpartij, maar er is ook aandacht voor het wapenbezit in Nederland dat een van de laagste wereldwijd is.