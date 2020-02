Een medewerkster van een juwelierszaak in Apeldoorn is zaterdagochtend gewond geraakt bij een overval. De verdachte is op straat overmeesterd door omstanders en zit vast. Volgens de politie moest de vrouw naar het ziekenhuis.

De winkel zit aan de Hoofdstraat, in het centrum van de stad. De omgeving werd afgezet. Het slachtoffer is volgens Omroep Gelderland de vrouw van de juwelier. Over haar verwondingen kan de politie niets zeggen.