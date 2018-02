Medewerkster Jedidja Hoeve verdacht van moord op 29-jarige dochter

Een 58-jarige voormalige medewerkster van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, wordt verdacht van moord op haar 29-jarige dochter in 2012.

Dat maakte het openbaar ministerie in Rotterdam donderdag bekend. De vrouw werd twee weken geleden aangehouden, net als de 63-jarige stiefvader van het kennelijke slachtoffer. Justitie verdenkt het uit het Noord-Hollandse Zwaag afkomstige paar van moord op de jonge vrouw, dan wel van het opzettelijk toedienen van een dodelijk of euthanasiemiddel. Destijds ging het verhaal dat de 29-jarige vrouw suïcide had gepleegd.

Justitie onderzoekt ook de dood van drie mensen die in behandeling waren bij de Jedidja Hoeve. Ook in die gevallen betwijfelt het OM de lezing dat het om zelfmoord ging. Een van die drie zaken betreft de dood van een andere dochter van de 58-jarige vrouw. Die dochter kwam in 2016 om het leven.

De 77-jarige Aaldert van E., oprichter van de Jedidja Hoeve, wordt verdacht van misbruik van die in 2016 gestorven jonge vrouw. Van E. moet zich daarvoor op 20 februari voor de Rotterdamse rechtbank verantwoorden. Hij is in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel voor seksueel misbruik van meerdere vrouwelijke cliënten.

Of Van E. wordt aangeklaagd voor moord, is nog onduidelijk, aldus woordvoerster Jeichien de Graaff van het Rotterdamse OM donderdagmorgen desgevraagd. Op dit moment is Van E. geen moordverdachte.

De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van een Volle Evangeliegemeente in Zwijndrecht, startte in 2012 de Jedidja Hoeve in een boerderij in de polder bij Meerkerk. Inmiddels is de kliniek gesloten.

Volgende week woensdag staat een andere behandelaar, een 62-jarige Belgische, bij de Rotterdamse rechtbank terecht in een andere misbruikzaak in de Jedidja Hoeve.

Van de regen in de drup op Hoeve Jedidja