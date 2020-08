Medewerkers Nederlandse ambassade Beiroet gewond door explosie

Vijf mensen die verbonden zijn aan de Nederlandse ambassade in Beiroet zijn gewond geraakt door de explosie in het havengebied van de Libanese hoofdstad. Het gaat om twee medewerkers van de ambassade en drie partners van medewerkers, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder repte hij van vier medewerkers van de ambassade en een partner.

Een van hen raakte zwaargewond. De vier anderen raakten lichtgewond. Alle vijf de slachtoffers hebben de Nederlandse nationaliteit.

Het ministerie adviseert Nederlanders in Beiroet die hulp nodig hebben contact te leggen met hun reisverzekeraar of de ambassade. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon niet zeggen hoeveel Nederlanders er momenteel in de Libanese hoofdstad zitten. „Het zijn er niet zoveel, voor een groot deel van Libanon geldt een negatief reisadvies.”

Hij zegt dat de informatievoorziening vanuit Beiroet over de Nederlanders daar heel gebrekkig is. Een groot deel van de infrastructuur ligt in puin door de explosie die tientallen levens heeft geëist.