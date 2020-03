Medewerkers Hoenderloo Groep leggen vrijdag werk neer

Medewerkers van De Hoenderloo Groep leggen vrijdag voor 24 uur het werk neer uit protest tegen de voorgenomen sluiting van de jeugdzorginstelling. Diezelfde dag gaan werknemers met een bus naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Jeugdzorgwerkers en een delegatie van FNV willen daar praten met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

De minimale zorg gaat door. Daarover heeft het personeel met de FNV afspraken gemaakt, aldus de bond.

De medewerkers van De Hoenderloo Groep zijn fel gekant tegen de sluiting. „Er is niet geluisterd naar de jeugdzorgwerkers”, zegt bestuurder Jan Verhoeven van FNV Zorg & Welzijn. „Dus gaan we nu staken. Deze complexe jeugdzorg moet absoluut blijven, met deze mensen, op deze plek.”

De Hoenderloo Groep biedt specialistische zorg voor kinderen met complexe problemen. In de vestigingen in Deelen en Hoenderloo zitten in totaal ongeveer 160 kinderen. Het is de bedoeling dat de vestigingen in augustus dichtgaan, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Dat gebeurt vanwege financiële strubbelingen, maar ook omdat de kwaliteit niet in orde zou zijn.