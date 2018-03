Medewerkers Essalam Moskee ontslagen

De Arabische geldschieters van de Essalam Moskee in Rotterdam hebben de geldkraan dichtgedraaid. Ook zijn de adjunct-directeur Jacob van der Blom en zes andere medewerkers, onder wie twee imams, zijn ontslagen, aldus Van der Blom.

Volgens hem heeft de Maktoum Foundation uit de Verenigde Arabische Emiraten in de bouw van de moskee zo’n 8 miljoen euro gestopt. Sinds 2010 steunde het fonds de moskee jaarlijks met nog een een half miljoen.

Reden voor het dichtdraaien van de geldkraan was volgens hem een langslepend conflict, waarbij de partijen steeds verder uit elkaar kwamen te liggen. Het rommelde al jaren rond de moskee.

Volgens de Moslimkrant is de Marokkaanse gemeenschap in Rotterdam-Zuid al jaren in een juridisch conflict verwikkeld met een deel van de bestuurders en vooral met Van der Blom, die volgens het blad lid is van de Moslimbroeders. Van der Blom zit in meerdere besturen van islamitische organisaties en moskeeën in Nederland.

„Bij de Maktoum Foundation zijn ze de meerdere petten van Jacob van der Blom zat”, aldus de Moslimkrant. „Ze zien in hem het grote obstakel dat er tot nu geen oplossing is bereikt met de Marokkaanse gemeenschap. De Arabieren zijn de macht in het bestuur kwijt en zijn als de dood dat ze ook de geïnvesteerde gelden kwijt raken.”