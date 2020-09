Medewerkers en patiënten Spaarne Gasthuis lopen corona op

Op een verpleegafdeling interne geneeskunde van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp is een aantal medewerkers en patiënten besmet geraakt met het coronavirus. Dat maakte het ziekenhuis, met vestigingen in Haarlem en Hoofddorp, bekend.

Om hoeveel medewerkers en patiënten het precies gaat, wilde een woordvoerster niet zeggen. „Het gaat in ieder geval om een aantal, niet om tientallen.”

De medewerkers raakten volgens het ziekenhuis besmet na contact met een patiënt die met corona geïnfecteerd bleek te zijn. De medewerkers zijn thuis met lichte klachten.

„Naar aanleiding van de besmettingen worden testen uitgevoerd onder medewerkers en patiënten. Dit gebeurt wanneer zij verschijnselen vertonen die in verband worden gebracht met corona. Het bron- en contactonderzoek op de afdeling is bijna afgerond en daarmee verwacht het ziekenhuis de situatie onder controle te krijgen”, aldus het ziekenhuis.

Lopende het onderzoek blijven zorgmedewerkers en bezoekers op de betreffende afdeling uit voorzorg persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. De afdeling blijft open. „Patiënten en bezoekers kunnen veilig naar het ziekenhuis blijven komen. Zowel afspraken als behandelingen gaan door”, zegt het Spaarne Gasthuis.