Medewerkers en patiënten lopen besmetting op in ziekenhuis Gouda

Op een verpleegafdeling van interne geneeskunde van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda zijn afgelopen week drie medewerkers en twee patiënten besmet geraakt met het coronavirus. Volgens het ziekenhuis is de tijdelijke opnamestop op de afdeling die was ingesteld, weer opgeheven.

Naar aanleiding van de uitbraak zijn er nog testen uitgevoerd onder medewerkers en patiënten. „Al deze testen zijn negatief, er zijn op dit moment geen nieuwe besmettingen. In verband met de incubatietijd van het virus blijven zorgmedewerkers en bezoekers op deze afdeling uit voorzorg tot maandag een mondneuskapje dragen”, aldus het ziekenhuis.