Medewerkers en patiënten besmet in ziekenhuis Nieuwegein

Op een verpleegafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein zijn de afgelopen dagen elf medewerkers en zeven patiënten positief getest op corona. Het gaat om de verpleegafdeling interne geneeskunde, maakte het ziekenhuis bekend.

Voor een deel van de afdeling geldt een opnamestop. Dat betekent dat er tijdelijk geen nieuwe patiënten worden opgenomen. „Vooralsnog is bezoek wel mogelijk (met chirurgisch mond-neusmasker). De dagbehandeling aan de voorzijde van de afdeling blijft open”, aldus het ziekenhuis. Hier zijn geen besmettingen.

Volgens het St. Antonius zijn alle maatregelen in gang gezet om verdere verspreiding te voorkomen.

Patiënten die nu op de afdeling verblijven zijn inmiddels getest. Ook is er contact opgenomen met alle patiënten die in de periode tussen 5 en 11 oktober op de afdeling verbleven. Zij worden gevraagd om hun gezondheid in de gaten te houden en zich bij klachten te laten testen.

Alle medewerkers die in de risicoperiode op deze afdeling zijn geweest worden momenteel getest, van verpleegkundigen en arts-assistenten tot fysiotherapeuten en schoonmakers.