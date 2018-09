„Medewerkers acute ggz voelen zich onveilig”

Hulpverleners in de acute geestelijke gezondheidszorg maken zich zorgen over geweld door patiënten. Door personeelstekorten, een toename van moeilijke gevallen en minder gebruik van isoleercellen nemen de risico’s voor medewerkers toe. Dit schrijft Trouw, dat onderzoek deed naar geweld op de gesloten afdeling van de Amsterdamse instelling GGZ InGeest. Daar probeerde in 2016 een patiënt twee keer iemand te wurgen.

Hoogleraar criminologie Joke Harte zegt in de krant dat het probleem in de hele sector speelt. GGZ Nederland stelt dat „de veiligheid in de ggz onder druk staat”. Uit een enquête van de brancheorganisatie uit 2017 blijkt dat 43 procent van de zorgaanbieders vaker met agressie te maken heeft.

Geweldsincidenten worden ook niet goed geregistreerd, schrijft de krant. Hulpverleners zouden het gevoel hebben dat geweld bij het werk hoort en er rust een taboe op het bespreken ervan. Instellingen hanteren bovendien geen duidelijke grenzen. „Nu is voor medewerkers onduidelijk wat wel en niet toelaatbaar is”, zegt Harte. Van de gevallen die wel worden geregistreerd, leidt slechts 10 procent tot vervolging.

GGZ InGeest zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld.