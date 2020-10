Medewerkers 75 Rotterdamse scholen gaan mondkapje dragen

Alle medewerkers van ongeveer 75 Rotterdamse scholen die vallen onder de stichting BOOR, gaan een mondkapje dragen als ze door school lopen of op het schoolterrein zijn. Het mondkapje hoeft niet op in het eigen klaslokaal of als collega’s in de teamkamer of op een werkplek zitten. Leerlingen hoeven ook geen mondkapje op. De stichting heeft tot de maatregel besloten wegens de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen in de regio Rotterdam.

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal gaat het om 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven.

Leerkrachten en andere medewerkers moeten vanaf maandag op de gangen en in de trappenhuizen van de school en op alle overige plekken in de school waar zij met anderen in aanraking kunnen komen, het kapje op.