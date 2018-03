Een medewerker van de politie Oost Nederland is op non-actief gezet op verdenking van het stelselmatig misbruik maken van politiesystemen. Hij zou politie-informatie hebben gebruikt voor privédoelen.

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie heeft de zaak in onderzoek. In afwachting van de uitkomsten is de medewerker donderdag buiten functie gesteld en is hem de toegang tot politiebureaus ontzegd, aldus de politie, die verder niets meldt over zijn identiteit.