Een medewerker van een supermarkt op het Vlietplein in Ridderkerk is neergestoken bij een overval door een man met een bivakmuts. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens een woordvoerster van de politie waren er tijdens de overval meerdere klanten aanwezig. Ze krijgen slachtofferhulp aangeboden.

De dader is voortvluchtig. Het is niet bekend of hij iets buit heeft gemaakt.