Medewerker supermarkt gewond bij ramkraak

Bij een ramkraak op een supermarkt in het Noord-Hollandse Uithoorn is zaterdagochtend een winkelmedewerker lichtgewond geraakt. De daders zijn met een nog onbekende buit gevlucht.

De hulpdiensten werden rond 07.45 uur gewaarschuwd over de ramkraak op de supermarkt aan de Prinses Irenelaan. Waardoor de winkelmedewerker precies gewond raakte, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Wat er zich in de supermarkt heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. Berichten dat de overvallers een vuurwapen hebben gebruikt, kan een politiewoordvoerder niet bevestigen. De winkel was nog niet geopend toen de ramkraak plaatsvond. Hoeveel medewerkers er in het pand waren, weet de politiewoordvoerder niet. De overvallers vluchtten na hun daad op een scooter.