Medewerker Summa College Eindhoven besmet met coronavirus

Een medewerker van het Summa College in Eindhoven, een instelling voor beroepsonderwijs, is besmet met het nieuwe coronavirus. De patiënt zit in thuisisolatie, meldt de GGD Brabant-Zuidoost.

Studenten en collega’s met wie de medewerker van de vestiging aan de Willem de Rijkelaan in contact is geweest, worden de komende twee weken in de gaten gehouden, aldus de GGD. Zonder klachten mogen zij gewoon naar school. Wie klachten heeft, moet zich melden bij de GGD. Volgens de school is onduidelijk waar de medewerker de besmetting heeft opgelopen. „Zeer waarschijnlijk niet op school, gezien de dagen dat de medewerker op school aanwezig is geweest.”