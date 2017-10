Medewerker Schiphol verdachte cocaïnenetwerk

De politie zegt met de aanhouding van acht verdachten een cocaïnenetwerk te hebben opgerold. Een van de acht werkte op Schiphol en verdachten hadden relaties die vermoedelijk wisten wanneer transporten in havens of op Schiphol zouden binnenkomen.

De aanhoudingen waren woensdag nadat de hoofdverdachte in deze zaak, een 36-jarige Hagenaar, al in juni was gearresteerd. Ook de 62-jarige moeder van de Hagenaar en zijn 36-jarige vrouw zijn nu opgepakt.

Volgens de politie werd onderling informatie uitgewisseld voor de invoer van grote partijen cocaïne. „Als een soort makelaar lijkt de hoofdverdachte de juiste personen te hebben gezocht, vaak mensen met een strafblad op het gebied van verdovende middelen”, aldus de politie.

De overige verdachten zijn Hagenaars van 37 en 44, een 55-jarige Haarlemmer, een 44-jarige Amsterdammer, een 43-jarige man uit ’s-Gravenzande en een 46-jarige Leidenaar. Bij doorzoekingen zijn onder meer een kilo coke, duizenden euro’s cash en een dure Audi in beslag genomen.