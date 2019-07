Medewerker OM Den Haag vast in Duitsland

Een medewerker van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag is vorige maand in Duitsland aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. De medewerker zit daar in voorarrest. De medewerker is voorlopig geschorst, zo meldt het OM donderdag.

De medewerker werd aangehouden op dinsdag 18 juni, het OM werd daar twee dagen later van op de hoogte gebracht. Dat in zo’n situatie een werknemer wordt geschorst, is gebruikelijk, aldus het OM. „Gedurende het onderzoek heeft deze persoon geen toegang tot de werkplek en de systemen van het OM.”

Omdat het om een Duits onderzoek gaat, zegt het OM niet te kunnen zeggen waarvan de werknemer verdacht wordt. Ook wordt geen informatie gegeven over de identiteit van de werknemer of de functie die hij of zij uitvoerde binnen het OM. Medewerkers van het OM zijn geïnformeerd over de situatie.