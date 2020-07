Medewerker Hanos Amsterdam omgekomen door ongeval met vrachtwagen

Een vrachtwagen is maandagochtend bij horecagroothandel Hanos in Amsterdam over twee medewerkers heen gereden. Een 45-jarige man stierf ter plekke aan zijn verwondingen. De andere (37) raakte gewond en is overgebracht naar een ziekenhuis.

De chauffeur zag de medewerkers over het hoofd bij het achteruitrijden, meldt de politie. Het ongeval gebeurde rond 06.00 uur op de locatie aan de Spaklerweg in Duivendrecht.

Op de locatie wordt momenteel sporenonderzoek gedaan. Zoals gebruikelijk bij dit soort ongevallen wordt de chauffeur door de politie gehoord. De Inspectie SZW doet nader onderzoek naar het incident.