„Medeverdachte zaak-Humeyra wist van niets”

De medeverdachte in de strafzaak rond de moord op de Rotterdamse scholiere Humeyra (16), Mohammed al-M., zegt niets te hebben geweten van de plannen van Bekir E. (31). Die schoot op 18 december het meisje in de fietsenstalling van haar school dood. Het verhaal over een voorgenomen ontvoering van het meisje is door E. verzonnen, zei Al-M. (25) dinsdag tijdens een eerste, inleidende zitting in de zaak. Hij is boos dat hij als verdachte in de zaak vastzit.

Volgens het Openbaar Ministerie klopt er niets van het verhaal van Al-M. en wist hij wel degelijk dat er iets stond te gebeuren op de bewuste dag. Al-M. zat bij E. in de auto, terwijl er rondjes werden gereden bij de school. Ook hebben de mannen een getuige aangesproken met de vraag hoe laat de school uit was en de leerlingen naar buiten zouden komen. Uit camerabeelden direct na de moord zou eveneens blijken dat Al-M. als directe handlanger van E. moet worden beschouwd.