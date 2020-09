Medeverdachte ontbreekt bij strafproces over moorden Enschede

Zizi W. (30) uit Breda is woensdag niet aanwezig bij het strafproces over de viervoudige moord in Enschede. Ze wordt verdacht van medeplichtigheid, omdat ze een rol zou hebben gespeeld bij de aanschaf van de gebruikte vuurwapens.

W. heeft volgens haar advocaat lichamelijke klachten en is bang voor besmetting met het coronavirus in de rechtbank in Almelo, waar ze woensdag verantwoording diende af te leggen over haar betrokkenheid. Daarnaast zouden ‘veiligheidsaspecten’ een rol spelen, die de advocaat weigerde toe te lichten.

Medeverdachten Arie van D. (73) en zijn zoon Dennis (33) uit St. Willebrord zijn wel op de tweede zittingsdag aanwezig, maar zij verklaren bijzonder weinig tijdens de behandeling van de feiten. Ze verwijzen slechts naar de verklaringen die ze eerder bij de politie hebben afgelegd, blijven ze herhalen. Vader en zoon Van D. hebben volgens justitie de wapens geleverd die op 13 november 2018 zijn gebruikt bij de moord in de growshop aan de Leeuwenhoekstraat in Enschede. Zizi W. is een goede vriendin van Dennis, zij zou hebben bemiddeld bij de aanschaf van de vuurwapens en werd daarvoor op 29 januari 2019 opgepakt. De drie medeverdachten kwamen in april op vrije voeten.

Woensdagmiddag krijgen de nabestaanden van de vier doodgeschoten slachtoffers het woord in de rechtbank in Almelo. Bij hun slachtofferverklaringen worden ook de drie hoofdverdachten verwacht. Dat zijn de 33-jarige Dejan A. zijn vader Camil (59) en zijn broer Denis (32). Zij beroepen zich in het strafproces tot nu toe op hun zwijgrecht.