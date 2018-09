Medailles voor militairen na missies Mali en Midden-Oosten

Minister Ank Bijleveld-Schouten (Defensie) heeft vrijdag in Ahoy in Rotterdam een herinneringsmedaille uitgereikt aan 250 Nederlandse en Belgische militairen die deelnamen aan vredesoperaties in Mali en het Midden-Oosten.

De militairen die patrouilleerden in Mali waren volgens Bijleveld „op het juiste moment op de juiste plek”. De minister was vol lof over het werk van de militairen, maar maakte ook enkele kritische opmerkingen over de missie. „Het kan en moet allemaal nog wel een stuk beter.”

Bijleveld reikte verder onderscheidingen uit aan luchtmachtmilitairen en leden van een Belgische eenheid die ISIS bestreden vanuit Jordanië.

Volgens de bewindsvrouw blijft een VN-missie als in Mali nodig. „De instabiliteit in Mali en de gehele Sahel-regio is en blijft een bron van zorg. De toch al fragiele regio aan de zuidgrens van Europa loopt het risico steeds verder te destabiliseren. En uiteindelijk heeft dit ook effect op Nederland.”