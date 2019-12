MDMA met waarde van 100 miljoen onderschept op A2

De politie heeft dinsdag op de A2 ter hoogte van Liempde in een huurbus 400 kilo MDMA-kristallen aangetroffen. De straatwaarde van de drugs is ongeveer 100 miljoen euro, maakte de politie donderdag bekend.

De bestuurder van de bus, een 29-jarige Amsterdammer, is aangehouden. De verdovende middelen en de bus zijn in beslag genomen.

MDMA wordt in „pure” vorm verkocht in de vorm van zandkleurige kristallen en als poeder dat gesnoven kan worden. Daarnaast wordt MDMA vooral verkocht als xtc in tabletvorm.