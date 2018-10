MC-ziekenhuizen vragen uitstel betaling

De MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten hebben uitstel van betaling aangevraagd. Dat meldde een betrouwbare bron dinsdag aan Omroep Flevoland.

Door surseance aan te vragen hoopt de MC Groep een faillissement van deze ziekenhuizen te voorkomen. Dit betekent dat schuldeisers een tijdlang niet betaald hoeven te worden. Een bedrijf mag maximaal anderhalf jaar in surseance verkeren. Het personeel is dinsdag over de situatie geïnformeerd. Het was al bekend dat de MC Groep in zwaar weer verkeert.