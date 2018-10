MC Slotervaart neemt geen nieuwe patiënten op

Het noodlijdende MC Slotervaart in Amsterdam heeft woensdag besloten om geen nieuwe patiënten meer op te nemen. De operatiekamers en intensive care blijven alleen operationeel voor patiënten die op dit moment in het ziekenhuis liggen. „De patiënten die er nu nog liggen, zijn in goede handen”, zei een woordvoerder

Het ziekenhuis is met Zilveren Kruis en andere zorgverzekeraars overeengekomen dat er geld beschikbaar is voor de zorg van de patiënten die op dit moment in het ziekenhuis zijn. De dag na de aankondiging dat er uitstel van betaling is gevraagd, hebben alle medewerkers van MC Slotervaart woensdag hun werk weer opgepakt. „De zorg voor de patiënten staat bij ons allemaal voorop”, aldus bestuursvoorzitter Mariska Tichem.

Sinds dinsdag is de spoedeisende hulp gesloten. Hier werken veel uitzendkrachten, die door de situatie veelal niet meer beschikbaar zijn. Door het personeelstekort dat hierdoor ontstaat, is het onverantwoord om deze afdeling voor nieuwe patiënten open te houden, aldus het ziekenhuis.

Het ziekenhuis hoopt deze week op meer duidelijkheid over de situatie. Het bestuur en de bewindvoerders geven de medewerkers donderdag een toelichting over de actuele situatie.