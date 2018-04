Mbo rekent honderden euro’s voor materiaal

Een mbo-opleiding kost soms wel 1000 euro extra, boven op het lesgeld. Materialen als gereedschap, kappersscharen en koksmessen kosten mbo’ers in het eerste studiejaar gemiddeld 670 euro, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws dat maandag werd gepubliceerd.

Hoeveel studenten precies kwijt zijn, verschilt sterk per opleiding en per school. Zo kost de mbo-opleiding verpleegkunde –afhankelijk van de school– tussen de 900 en de 1900 euro. De kosten kunnen in één jaar soms oplopen tot ruim boven de 1000 euro.