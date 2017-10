Mbo’er vaker grens over voor stage of studie

Jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs gaan steeds vaker een tijdje naar het buitenland voor een stage of een studie. Zo’n 10.000 mbo-studenten die in 2015 hun diploma behaalden (7 procent van in totaal 143.000), brachten gedurende hun opleiding een periode in het buitenland door, blijkt uit cijfers van Nuffic.

Het is de tweede keer dat deze organisatie voor internationalisering in onderwijs de buitenlandervaring van mbo-studenten in kaart brengt. In het collegejaar 2013-2014 ging nog minder dan 6 procent van de mbo’ers naar het buitenland. Volgens Nuffic is de toename vooral te danken aan stages.

Nederland zit met 7 procent boven het Europese streefniveau, dat inhoudt dat in 2020 6 procent van alle jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs een stage of studie in het buitenland moet hebben gevolgd.