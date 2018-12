Mbo-docent wil betere scholing in rekenen

Een verplichte rekentoets die meetelt voor het diploma. Mbo-docenten die dinsdag een petitie overhandigden aan de Tweede Kamer, zijn blij met dit voorstel van de ministers Slob en Van Engelshoven, maar willen meer. Vijf vragen en antwoorden.

Wat is de kern van de petitie?

De indieners van het verzoekschrift vinden de „professionalisering van de rekendocent nog een heet hangijzer.” Er ontbreekt op dit moment nog een officiële opleiding tot rekendocent. Bevoegde mbo-docenten hoeven nu alleen maar een cursus te volgen om het vak rekenen te kunnen geven.

Daarnaast stellen de ondertekenaars voor om voortaan apart over rekenen op het mbo en voortgezet onderwijs te debatteren. „Het mbo wordt nu vaak alleen even in de laatste vijf minuten genoemd. Dat moet anders”, aldus Teun Hommersom van het Hoornbeeck College.

Wie heeft de petitie ondertekend?

Meerdere mbo-scholen, docenten en studenten. Veel van de ondertekenaars zijn rekendocenten. Het Hoornbeeck College is één van de indieners. „De debatten over de rekentoets gaan bijna altijd over het voortgezet onderwijs. Er moet meer aandacht komen voor rekenen op het mbo”, vindt Hommersom.

Hoe reageerden de Kamerleden?

De aanwezige parlementariërs hopen het verzoek „zo snel mogelijk” te behandelen. Maar heeft Den Haag wel enig idee van de problemen met de rekentoets op het mbo? „Absoluut niet”, antwoordden de indieners in koor. „Eigenlijk zouden we hier een Kamerlid met praktijkervaring naar moeten laten kijken, die de problemen echt begrijpt”, stelde één van de mbo-docenten.

Wat is de huidige situatie ten aanzien van de rekentoets?

Minister Slob (OCW) besloot in 2017 de toets niet meer mee te laten tellen voor de eindexamens. Er is nu een nieuw voorstel om de test vanaf het schooljaar 2019-2020 mee te laten tellen.

Wanneer debatteert de Kamer hierover?

De Kamer zou eerst woensdag over dit onderwerp debatteren, maar het debat is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip. De verwachtingen zijn dat het debat begin 2019 zal worden gehouden.