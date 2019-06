Mazelenuitbraak in Urk

In Urk zijn negen kinderen en een volwassene besmet met mazelen. Dat meldt de GGD Flevoland, die zegt de situatie in de gaten te houden.

Tot 2013 is de ziekte vaker voorgekomen in Urk. Veel mensen in het dorp hebben de ziekte doorgemaakt en dat betekent volgens de GGD Flevoland dat er een natuurlijke afweer is opgebouwd. Volgens de gezondheidsorganisatie is er geen reden om vervroegde vaccinatie aan te bieden aan kinderen jonger dan 14 maanden. Ook voor kinderen die zich niet in de directe omgeving bevinden van de patiënten is er nog geen reden voor eerder vaccineren.

Alle mensen die de afgelopen tijd in aanraking zijn gekomen met de mensen die besmet zijn, worden onderzocht. Bij hen wordt gekeken of het zinvol is om te vaccineren of antistoffen toe te dienen.

Jeugdverpleegkundigen staan in nauw contact met de scholen en er wordt veelvuldig informatie uitgewisseld over het actuele beeld met alle huisartsen.

Zeer jonge kinderen, mensen met een afweerstoornis en zwangere vrouwen lopen extra risico. In Urk is de vaccinatiegraad de laatste jaren gedaald tot 54 procent.